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Матвей Мичков не попал в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи»

Матвей Мичков не попал в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не попал в финальный список претендентов на приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку лиги.

За победу будут бороться защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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