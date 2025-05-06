Матвей Мичков не попал в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков не попал в финальный список претендентов на приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку лиги.

За победу будут бороться защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон, вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».