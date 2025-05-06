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«Айлендерс» выиграли первый номер на драфт-лотерее НХЛ, шансы на успех были 3,5%

«Айлендерс» выиграли первый номер на драфт-лотерее НХЛ, шансы на успех были 3,5%
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«Нью-Йорк Айлендерс» по итогам лотереи получил право выбора первого номера драфта НХЛ в 2025 году.

«Айлендерс», занимавшие 10-е место по шансам на победу (3,5%), впервые получат первый номер драфта с 2009 года, когда выбрали центрфорварда Джона Тавареса.

«Сан-Хосе Шаркс», имевший наибольшие шансы на победу в лотерее (18,5%), получил второй выбор. «Чикаго Блэкхоукс» выберет третьим.

Первый раунд драфта НХЛ — 2025 состоится 27 июня. Раунды со 2-го по 7-й — 28 июня.

По итогам регулярного чемпионата «Айлендерс» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попали в зону плей-офф.

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