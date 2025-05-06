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Тренер «Вашингтона»: Овечкин продолжает делать вещи, которые невозможно осознать

Тренер «Вашингтона»: Овечкин продолжает делать вещи, которые невозможно осознать
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Главный тренер «Вашингтон Кэпипиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

«То, как он побил рекорд, а затем перезагрузился и сосредоточился: «Окей, вот что для меня теперь важнее, чем рекорд» — это уже само по себе невероятно. Посмотреть, как он играет в этих плей-офф в сравнении с прошлым годом — небо и земля. А ведь ему уже 39. Это заслуга только его самого. Он продолжает делать вещи, которые невозможно осознать — особенно в этом виде спорта, в этой лиге, и особенно в самое сложное время года — плей-офф Кубка Стэнли», — приводит слова Карбери Yahoo Sports.

В регулярном чемпионате Овечкин забил 44 гола и сделал 29 результативных передач в 65 играх. В плей-офф НХЛ россиянин провёл пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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