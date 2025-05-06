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«Торонто» забил самый быстрый гол в начале серии плей-офф в истории франшизы с 1951 года

«Торонто» забил самый быстрый гол в начале серии плей-офф в истории франшизы с 1951 года
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит первый матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флорида Пантерз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2-й период
3 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33     2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51     2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp)     3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. Первую шайбу «Торонто» забросил на 33-й секунде матча.

Гол «Торонто» на 33-й секунде первого матча серии стал третьим самым быстрым началом серии плей-офф в истории франшизы — быстрее были лишь в финале Кубка Стэнли 1951 года (0:15) и финале НХЛ 1922 года (0:30), сообщается на официальном сайте лиги. Последней командой, открывшей серию быстрее, был «Калгари Флэймз» — 26 секунд в первом матче второго раунда плей-офф 2022 года.

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