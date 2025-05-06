«Торонто» забил самый быстрый гол в начале серии плей-офф в истории франшизы с 1951 года

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит первый матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флорида Пантерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 3:1 в пользу хозяев. Первую шайбу «Торонто» забросил на 33-й секунде матча.

Гол «Торонто» на 33-й секунде первого матча серии стал третьим самым быстрым началом серии плей-офф в истории франшизы — быстрее были лишь в финале Кубка Стэнли 1951 года (0:15) и финале НХЛ 1922 года (0:30), сообщается на официальном сайте лиги. Последней командой, открывшей серию быстрее, был «Калгари Флэймз» — 26 секунд в первом матче второго раунда плей-офф 2022 года.