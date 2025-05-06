«Это влияет на всех». Карлсон – о важном эпизоде с участием Овечкина в серии с «Монреалем»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал, как российский нападающий Александр Овечкин отрабатывал в обороне в серии с «Монреаль Канадиенс».

«Он не просто пытается забить голы и пробить вратаря. Он совершает оборонительные действия. В пятой игре против «Монреаля» был важный момент в конце второго периода — он заблокировал бросок Хатсона в нашей зоне. У соперника был хороший отрезок, и это был важный эпизод. Когда капитан делает такие вещи — это влияет на всех», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Овечкин провёл пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.