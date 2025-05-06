Звезда НХЛ Сидни Кросби прокомментировал своё решение выступить на ЧМ впервые за 10 лет

Нападающий Сидни Кросби вошёл в состав национальной команды Канады для участия в чемпионате мира среди мужчин и прокомментировал данное событие.

«Я хотел продолжать играть, и поскольку у меня была возможность и я чувствовал себя хорошо с точки зрения здоровья, хотелось принять в этом участие. Похоже, у нас отличная команда», — приводит слова Кросби журналист Роб Росси на своей страничке в Х.

Кросби впервые с 2015 года выступит на чемпионате мира по хоккею. Сам турнир пройдёт с 9 по 25 мая. В этом году мировое первенство примут шведский Стокгольм и датский Хернинг. Соперниками сборной Канады в группе A на турнире являются Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.

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