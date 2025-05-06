Сборная США опубликовала окончательный состав на ЧМ-2025

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Тренерский штаб сборной США по хоккею во главе с Райаном Варсофски огласил окончательный состав игроков на предстоящий чемпионат мира.

Вратари: Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), Хэмптон Слукински (университет Западного Мичигана), Джоуи Даккорд («Сиэтл Кракен»);

Защитники: Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Зив Буйум («Миннесота Уайлд»), Алекс Власик («Чикаго Блэкхоукс»), Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), Эндрю Пик, Мэйсон Лорей (оба — «Бостон Брюинз»), Джексон ЛаКомбе («Анахайм Дакс»), Майкл Кесселринг («Юта»), Коул Хатсон (NCAA, Бостонский университет)

Нападающие: Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Шейн Пинто («Оттава Сенаторз»), Дрю О’Коннор («Ванкувер Кэнакс»), Фрэнк Назар («Чикаго Блэкхокс»), Майкл Маккэррон («Нэшвилл Предаторз»), Клейтон Келлер («Юта»), Каттер Готье («Анахайм Дакс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Логан Кули («Юта»), Мэтти Бенирс, Майки Эйссимонт (оба — «Сиэтл Кракен»), Уилл Смит («Сан‑Хосе Шаркс»), Джош Доан («Юта»), Бретт Берард («Нью‑Йорк Рейнджерс») и Айзек Ховард (NCAA, «Мичиган Стэйт»).

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 9 по 25 мая в Дании и Швеции. Соперниками сборной США в группе станут Чехия, Дания, Казахстан, Венгрия, Швейцария, Норвегия и Германия.