Дубль и ассист Нюландера помогли «Торонто» обыграть «Флориду» в первом матче 1/4 финала КС
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В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33 2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51 2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp) 3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16 4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50 4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39 4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30 5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00 5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Вильям Нюландер, оформивший дубль и ассист, а также Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэтт Нис.
У гостей в сегодняшней встречи забивали Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис, а также Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 24 спасения.
Таким образом, «Торонто» повели в серии — 1-0. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 2:00 мск.
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