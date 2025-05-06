Дубль и ассист Нюландера помогли «Торонто» обыграть «Флориду» в первом матче 1/4 финала КС

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Вильям Нюландер, оформивший дубль и ассист, а также Морган Райлли, Кристофер Танев и Мэтт Нис.

У гостей в сегодняшней встречи забивали Сет Джонс, Ээту Луостаринен, Увис Балинскис, а также Сэм Беннетт. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 24 спасения.

Таким образом, «Торонто» повели в серии — 1-0. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 2:00 мск.