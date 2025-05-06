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Форвард «Торонто» Нюландер установил рекорд своего клуба в XXI веке

Форвард «Торонто» Нюландер установил рекорд своего клуба в XXI веке
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В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4. В составе хозяев дублем и ассистом отметился шведский форвард Вильям Нюландер, вписав своё имя в историю.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33     2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51     2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp)     3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16     4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50     4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39     4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30     5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00     5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05    

После данного матча в активе нападающего стало 12 очков в первых семи матчах Кубка Стэнли — это четвёртый результат в истории клуба и первый в XXI веке. Большее количество очков, чем у Нюландера на таком отрезке игр набирали Дэррил Ситтлер (18, в 1977 году), Лэнни Макдональд (15, в 1977 году), а также Горди Дриллоун (13, в 1939).

Напомним, «Торонто» повели в серии — 1-0. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 2:00 мск.

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