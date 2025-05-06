Форвард «Торонто» Нюландер установил рекорд своего клуба в XXI веке

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4. В составе хозяев дублем и ассистом отметился шведский форвард Вильям Нюландер, вписав своё имя в историю.
После данного матча в активе нападающего стало 12 очков в первых семи матчах Кубка Стэнли — это четвёртый результат в истории клуба и первый в XXI веке. Большее количество очков, чем у Нюландера на таком отрезке игр набирали Дэррил Ситтлер (18, в 1977 году), Лэнни Макдональд (15, в 1977 году), а также Горди Дриллоун (13, в 1939).
Напомним, «Торонто» повели в серии — 1-0. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 2:00 мск.
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