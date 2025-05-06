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Игрок «Флориды» врезался в голову голкипера «Торонто», после чего вратаря вырвало

Игрок «Флориды» врезался в голову голкипера «Торонто», после чего вратаря вырвало
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Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз» (5:4). В этой встрече канадский нападающий «Флориды» Сэм Беннет врезал в голову голкипера «Торонто» Энтони Столарза.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33     2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51     2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp)     3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16     4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50     4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39     4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30     5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00     5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05    

На 11-й минуте второго периода «Флорида» проигрывала со счётом 1:4. Игра проходила возле ворот канадской команды, Беннет пытался дотянуться до шайбы и врезался корпусом в голову голкипера «Торонто». Столарз упал на лёд и схватился за шлем, игра была остановлена. Голкипер канадцев подъехал к скамейке запасных, его вырвало.

Напомним, второй матч серии состоится уже восьмого мая.

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