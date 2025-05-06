Игрок «Флориды» врезался в голову голкипера «Торонто», после чего вратаря вырвало

Завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флорида Пантерз» (5:4). В этой встрече канадский нападающий «Флориды» Сэм Беннет врезал в голову голкипера «Торонто» Энтони Столарза.

На 11-й минуте второго периода «Флорида» проигрывала со счётом 1:4. Игра проходила возле ворот канадской команды, Беннет пытался дотянуться до шайбы и врезался корпусом в голову голкипера «Торонто». Столарз упал на лёд и схватился за шлем, игра была остановлена. Голкипер канадцев подъехал к скамейке запасных, его вырвало.

Напомним, второй матч серии состоится уже восьмого мая.