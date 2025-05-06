«Флорида» проиграла «Торонто», Синьтун стал чемпионом мира по снукеру. Главное к утру
В первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» уступила на выезде «Торонто Мэйпл Лифс», китайский любитель Чжао Синьтун стал чемпионом мира — 2025 по снукеру, обыграв в финале валлийца Марка Уильямса, «Нью-Йорк Никс» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч второго раунда плей-офф НБА у «Бостон Селтикс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и ассист Нюландера помогли «Торонто» обыграть «Флориду» в первом матче 1/4 финала КС.
- Чжао Синьтун стал чемпионом мира — 2025 по снукеру, обыграв в финале Марка Уильямса.
- «Нью-Йорк» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч плей-офф у «Бостона».
- «Локомотив» победил «Салават Юлаев» и первым вышел в финал Кубка Гагарина — 2025.
- «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ.
- «Милан» отыгрался с «Дженоа», забив два гола за две минуты в 35-м туре Серии А.
- Анна Блинкова вышла в финал квалификации грунтового «тысячника» в Риме.
- Сборная США опубликовала окончательный состав на ЧМ-2025.
- Карло Анчелотти договорился с «Реалом» об уходе.
- Стало известно, сыграет ли звезда «ПСЖ» Усман Дембеле в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом».
- «Оклахома» проиграла «Денверу» в первом матче серии, у Йокича — 42-очковый дабл-дабл.
Комментарии