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6 мая главные новости спорта, хоккей, футбол, баскетбол, снукер, теннис, НБА, НХЛ, КХЛ, Кубок Стэнли

«Флорида» проиграла «Торонто», Синьтун стал чемпионом мира по снукеру. Главное к утру
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В первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» уступила на выезде «Торонто Мэйпл Лифс», китайский любитель Чжао Синьтун стал чемпионом мира — 2025 по снукеру, обыграв в финале валлийца Марка Уильямса, «Нью-Йорк Никс» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч второго раунда плей-офф НБА у «Бостон Селтикс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль и ассист Нюландера помогли «Торонто» обыграть «Флориду» в первом матче 1/4 финала КС.
  2. Чжао Синьтун стал чемпионом мира — 2025 по снукеру, обыграв в финале Марка Уильямса.
  3. «Нью-Йорк» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч плей-офф у «Бостона».
  4. «Локомотив» победил «Салават Юлаев» и первым вышел в финал Кубка Гагарина — 2025.
  5. «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура АПЛ.
  6. «Милан» отыгрался с «Дженоа», забив два гола за две минуты в 35-м туре Серии А.
  7. Анна Блинкова вышла в финал квалификации грунтового «тысячника» в Риме.
  8. Сборная США опубликовала окончательный состав на ЧМ-2025.
  9. Карло Анчелотти договорился с «Реалом» об уходе.
  10. Стало известно, сыграет ли звезда «ПСЖ» Усман Дембеле в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом».
  11. «Оклахома» проиграла «Денверу» в первом матче серии, у Йокича — 42-очковый дабл-дабл.

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