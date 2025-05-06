«Флорида» проиграла «Торонто», Синьтун стал чемпионом мира по снукеру. Главное к утру

В первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» уступила на выезде «Торонто Мэйпл Лифс», китайский любитель Чжао Синьтун стал чемпионом мира — 2025 по снукеру, обыграв в финале валлийца Марка Уильямса, «Нью-Йорк Никс» совершил 20-очковый камбэк и выиграл первый матч второго раунда плей-офф НБА у «Бостон Селтикс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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