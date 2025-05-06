Бобровский стал вторым российским вратарём, который провёл 100 игр в Кубке Стэнли

После победы «Торонто Мэйпл Лифс» над «Флоридой Пантерз» со счётом 5:4 в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) голкипер гостей Сергей Бобровский стал вторым российским вратарём, который принял участие в 100 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

Ранее это удалось только голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, на счету которого 120 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

В этой игре голкипер «пантер» Бобровский отразил 24 броска из 29.

Напомним, счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 8 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.