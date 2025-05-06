Бобровский стал вторым российским вратарём, который провёл 100 игр в Кубке Стэнли
Поделиться
После победы «Торонто Мэйпл Лифс» над «Флоридой Пантерз» со счётом 5:4 в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) голкипер гостей Сергей Бобровский стал вторым российским вратарём, который принял участие в 100 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33 2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51 2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp) 3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16 4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50 4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39 4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30 5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00 5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05
Ранее это удалось только голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, на счету которого 120 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.
В этой игре голкипер «пантер» Бобровский отразил 24 броска из 29.
Напомним, счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 8 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 мая 2025
-
08:10
-
07:55
-
07:51
-
06:20
-
06:05
-
06:02
-
05:47
-
05:44
-
04:51
-
03:57
-
03:23
-
02:49
-
02:36
-
02:22
-
02:19
-
02:01
-
01:21
-
00:44
-
00:36
-
00:25
-
00:22
-
00:17
-
00:14
-
00:07
-
00:04
- 5 мая 2025
-
23:50
-
23:42
-
23:23
-
23:09
-
22:49
-
22:32
-
22:30
-
22:20
-
22:14
-
22:12