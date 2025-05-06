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Бобровский стал вторым российским вратарём, который провёл 100 игр в Кубке Стэнли

Бобровский стал вторым российским вратарём, который провёл 100 игр в Кубке Стэнли
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После победы «Торонто Мэйпл Лифс» над «Флоридой Пантерз» со счётом 5:4 в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) голкипер гостей Сергей Бобровский стал вторым российским вратарём, который принял участие в 100 играх розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33     2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51     2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp)     3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16     4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50     4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39     4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30     5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00     5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05    

Ранее это удалось только голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, на счету которого 120 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

В этой игре голкипер «пантер» Бобровский отразил 24 броска из 29.

Напомним, счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Торонто». Следующий матч состоится 8 мая, начало встречи — в 2:00 по московскому времени.

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