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Форвард «Вашингтона» Уилсон — об Овечкине: он уникален в своём роде

Форвард «Вашингтона» Уилсон — об Овечкине: он уникален в своём роде
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о российском нападающем и капитане столичной команды Александре Овечкине.

«Он уникален в своём роде. Он словно машина, созданная иначе. Он делал это с тех пор, как я здесь, так что я не вижу причин, по которым он не будет продолжать играть на таком высоком уровне.

Он абсолютно наша энергия. Он выходит на лёд и показывает пример для всей команды — именно это и есть капитан. Он тот, кто выходит и вдохновляет нас в начале матча или когда нам это особенно необходимо», — приводит слова Уилсона Yahoo Sports.

Напомним, в текущем сезоне Кубка Стэнли Овечкин провёл пять матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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