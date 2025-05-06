Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 6 мая 2025 года

6 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках второго раунда плей-офф команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.
Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 6 мая:
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 5:4.
Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 0-0;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 1-0;
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0-0;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 0-0.