Крикунов: если бы не ошибка в овертайме, сборная России сделала бы фантастический камбэк

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов отметил волевые качества игроков сборной России в матче майского тура с командой Беларуси (7:8 ОТ), а также правильные действия тренерского штаба, связанные с перестановками в звеньях и ранней заменой вратаря на шестого полевого игрока.
«Такой голевой феерии в игре сборной России, честно говоря, не помню давно. Я предполагал, что игра с командой Беларуси будет непростой, но то, что сборная России сможет отыграться, уступая в третьем периоде в четыре шайбы, поверьте, дорогого стоит. Тут я бы отметил серьёзную работу тренерского штаба, который и нужные перестановки сделал по ходу игры, и не побоялся рано заменить вратаря на полевого игрока. И то, и другое в совокупности помогло спасти матч. И, если бы не досадная ошибка в овертайме, сборная России вполне могла бы добиться положительного результата, совершив фантастический камбэк», — сказал Крикунов «Чемпионату».
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