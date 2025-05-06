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Крикунов: если бы не ошибка в овертайме, сборная России сделала бы фантастический камбэк

Крикунов: если бы не ошибка в овертайме, сборная России сделала бы фантастический камбэк
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов отметил волевые качества игроков сборной России в матче майского тура с командой Беларуси (7:8 ОТ), а также правильные действия тренерского штаба, связанные с перестановками в звеньях и ранней заменой вратаря на шестого полевого игрока.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)     5:7 Полтапов – 56:01 (6x5)     6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5)     7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5)     7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)    

«Такой голевой феерии в игре сборной России, честно говоря, не помню давно. Я предполагал, что игра с командой Беларуси будет непростой, но то, что сборная России сможет отыграться, уступая в третьем периоде в четыре шайбы, поверьте, дорогого стоит. Тут я бы отметил серьёзную работу тренерского штаба, который и нужные перестановки сделал по ходу игры, и не побоялся рано заменить вратаря на полевого игрока. И то, и другое в совокупности помогло спасти матч. И, если бы не досадная ошибка в овертайме, сборная России вполне могла бы добиться положительного результата, совершив фантастический камбэк», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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