Нюландер — 2-й игрок в истории «Торонто», кто набрал 3 очка в первом периоде матча КС

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4. «Торонто» повёл в серии — 1-0. В составе хозяев дублем и ассистом отметился шведский форвард Вильям Нюландер. Нападающий сделал это за первый период встречи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Нюландер стал вторым игроком в истории «Торонто», кто набрал три очка в первом периоде матча Кубка Стэнли. Первым был Морган Райлли в розыгрыше плей-офф НХЛ сезона-2022/2023.

Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 2:00 мск.