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Нюландер обошёл Овечкина и догнал Свечникова по голам в текущем плей‑офф НХЛ

Нюландер обошёл Овечкина и догнал Свечникова по голам в текущем плей‑офф НХЛ
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Шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер отметился двумя голами по ходу первого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:4) и улучшил свою позицию в гонке снайперов Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33     2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51     2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp)     3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16     4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50     4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39     4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30     5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00     5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05    

После сегодняшнего матча в активе нападающего стало пять голов в текущем плей-офф — это второй показатель в списке лучших снайперов Кубка Стэнли. Таким образом, швед обошёл звёздного капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (4 гола).

По пять голов также имеют Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Микко Рантанен («Даллас Старз») и Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»).

Лучшим снайпером на данный момент является Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 7 голов.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»

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