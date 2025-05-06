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Нюландер обошёл Овечкина и догнал Свечникова по голам в текущем плей‑офф НХЛ

Шведский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер отметился двумя голами по ходу первого матча 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:4) и улучшил свою позицию в гонке снайперов Кубка Стэнли.

После сегодняшнего матча в активе нападающего стало пять голов в текущем плей-офф — это второй показатель в списке лучших снайперов Кубка Стэнли. Таким образом, швед обошёл звёздного капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (4 гола).

По пять голов также имеют Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Микко Рантанен («Даллас Старз») и Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»).

Лучшим снайпером на данный момент является Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — 7 голов.

Овечкин проводит тренировку перед серией с «Каролиной»