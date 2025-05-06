Форвард «Торонто» — о травме вратаря Столарза: надеюсь, НХЛ защитит наших игроков
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Нис высказался о травме вратаря канадского клуба Энтони Столарза в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:4, 1-0).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33 2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51 2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp) 3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16 4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50 4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39 4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30 5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00 5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05
«Надеюсь, лига разберётся с этим и защитит наших игроков», — приводит слова Ниса журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.
На 11-й минуте второго периода «Флорида» уступала со счётом 1:4. Игра проходила возле ворот канадской команды, Беннетт пытался дотянуться до шайбы и врезался корпусом в голову голкипера «Торонто». Столарз упал на лёд и схватился за шлем, игра была остановлена. Голкипер канадцев подъехал к скамейке запасных и покинул площадку.
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