Форвард «Торонто» — о травме вратаря Столарза: надеюсь, НХЛ защитит наших игроков

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Нис высказался о травме вратаря канадского клуба Энтони Столарза в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:4, 1-0).

«Надеюсь, лига разберётся с этим и защитит наших игроков», — приводит слова Ниса журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

На 11-й минуте второго периода «Флорида» уступала со счётом 1:4. Игра проходила возле ворот канадской команды, Беннетт пытался дотянуться до шайбы и врезался корпусом в голову голкипера «Торонто». Столарз упал на лёд и схватился за шлем, игра была остановлена. Голкипер канадцев подъехал к скамейке запасных и покинул площадку.