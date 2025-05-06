Морган Райлли установил рекорд «Торонто» среди защитников по голам в Кубке Стэнли

Канадский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Райлли забил свой 14-й гол в рамках Кубка Стэнли и установил рекорд «Торонто» среди защитников по голам в плей-офф. Игрок обороны обошёл Иэна Тернбулла (13). На третьем месте — Бёрье Сальминг (12). Рекорд лиги по числу голов в Кубке Стэнли среди защитников принадлежит Полу Коффи (59).

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.