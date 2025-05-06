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Морган Райлли установил рекорд «Торонто» среди защитников по голам в Кубке Стэнли

Морган Райлли установил рекорд «Торонто» среди защитников по голам в Кубке Стэнли
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Канадский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Райлли забил свой 14-й гол в рамках Кубка Стэнли и установил рекорд «Торонто» среди защитников по голам в плей-офф. Игрок обороны обошёл Иэна Тернбулла (13). На третьем месте — Бёрье Сальминг (12). Рекорд лиги по числу голов в Кубке Стэнли среди защитников принадлежит Полу Коффи (59).

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:4.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
06 мая 2025, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Нюландер (Пасиоретти, Маккейб) – 00:33     2:0 Нюландер (Экман-Ларссон, Пасиоретти) – 12:51     2:1 Джонс (Ткачук, Вераге) – 16:57 (pp)     3:1 Райлли (Нюландер) – 17:16     4:1 Танев (Маккейб, Нис) – 27:50     4:2 Луостаринен (Лунделль, Маршан) – 41:39     4:3 Балинскис (Шмидт, Маршан) – 44:30     5:3 Нис (Марнер, Танев) – 54:00     5:4 Беннетт (Вераге) – 58:05    
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