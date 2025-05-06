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«Россия 25» — Беларусь: во сколько начало матча «Тура сборной», где смотреть трансляцию

«Россия 25» — Беларусь: во сколько начало матча «Тура сборной», где смотреть трансляцию
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Сегодня, 6 мая, в Тольятти состоится матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажет «Матч! Страна».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.

Расписание оставшегося матча тура сборной «Россия 25»:

Минск
8 мая, 19:30* Беларусь — Россия.

* время московское.

Календарь "Тура сборной"

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Беларуси (7:8 ОТ).

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