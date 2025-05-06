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ХК «Амур» назначил Гальченюка на пост главного тренера

ХК «Амур» назначил Гальченюка на пост главного тренера
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Попечительским советом ХК «Амур» на должность главного тренера утверждён Александр Гальченюк. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Гальченюк — участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано, четырёх чемпионатов мира в составе сборной Беларуси и Кубка Канады 1991 года в составе национальной команды СССР. Всего за сборные команды СССР провёл свыше 40 матчей. Является чемпионом мира среди молодёжных команд.

После окончания карьеры игрока он работал помощником главного тренера в клубе «Сарния Стинг» хоккейной лиги Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ. 23 декабря 2024 года был назначен на должность тренера по развитию в хоккейном клубе «Амур».

Напомним, в хабаровском клубе выступает его сын — Алекс Гальченюк.

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