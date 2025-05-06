Представители ФХР выступили в Спортивном арбитражном суде по делу вратаря Ивана Федотова

В Лозанне состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу санкций, наложенных на Федерацию хоккея России в связи с делом вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

6 мая 2024 года дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере одного миллиона швейцарских франков за выступление Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне-2023/2024 в составе ХК ЦСКА, на что он, по мнению ИИХФ, не имел права из-за имевшегося у него на тот момент контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». ФХР не согласилась с этим решением и подала апелляцию в CAS в отношении наложенного штрафа.

Позицию ФХР на суде представляли генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, заместитель генерального директора Александр Кикнадзе, а также юристы международной фирмы Curtis. О решении Спортивного арбитражного суда, которое будет вынесено в период от трёх до шести месяцев, ФХР известит дополнительно.