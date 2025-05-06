Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Динамо Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Представители ФХР выступили в Спортивном арбитражном суде по делу вратаря Ивана Федотова

Представители ФХР выступили в Спортивном арбитражном суде по делу вратаря Ивана Федотова
Аудио-версия:
Комментарии

В Лозанне состоялось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу санкций, наложенных на Федерацию хоккея России в связи с делом вратаря Ивана Федотова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

6 мая 2024 года дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) вынес решение о наложении на ФХР штрафа в размере одного миллиона швейцарских франков за выступление Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне-2023/2024 в составе ХК ЦСКА, на что он, по мнению ИИХФ, не имел права из-за имевшегося у него на тот момент контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». ФХР не согласилась с этим решением и подала апелляцию в CAS в отношении наложенного штрафа.

Позицию ФХР на суде представляли генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов, заместитель генерального директора Александр Кикнадзе, а также юристы международной фирмы Curtis. О решении Спортивного арбитражного суда, которое будет вынесено в период от трёх до шести месяцев, ФХР известит дополнительно.

Материалы по теме
Стали известны даты рассмотрения апелляции ЦСКА и ФХР к ИИХФ по делу Ивана Федотова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android