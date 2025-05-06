Обладатель Кубка Гагарина высказался о возможном назначении Ларионова в «Автомобилист»

Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о возможном назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера «Автомобилиста».

«Я читал об этом, но я слышал больше о ЦСКА. Всё это вполне реально, если предложат контракт на хороших условиях, то всё возможно. Специалист он хороший, мы все знаем, как он работал и сколько ребят молодых у него заиграло, поэтому я думаю, это хорошее усиление на чемпионство. Он и сам неоднократно выигрывал и кубки, и знает, как приводить команду к первым местам», — заявил Григоренко.

64-летний Ларионов руководил нижегородским «Торпедо» с 2022 года. В нынешнем сезоне нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».