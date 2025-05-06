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Глава Башкортостана предложил Виктору Козлову продолжить работу с «Салаватом Юлаевым»

Глава Башкортостана предложил Виктору Козлову продолжить работу с «Салаватом Юлаевым»
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Глава Башкортостана Радий Хабиров предложил главному тренеру «Салавата Юлаева» Виктору Козлову продолжить работу в клубе в новом сезоне. Напомним, уфимский клуб проиграл в серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотиву» со счётом 1-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5)     1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5)     3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5)     4:2 А. Радулов – 58:51 (en)    

«Хотел всех поблагодарить за игру и сезон. Вы – настоящие мужики. Спасибо вам от республики и тысячи мальчишек, которые придут на хоккей, глядя на вас. Вы дали бой, подарили нам праздник. Я искренне так считаю. Эта игра была очень тяжёлой, настоящая, мужская. Спасибо вам за эту игру.

Виктор Николаевич, хотел бы вас особо поблагодарить и делаю вам предложение – возглавить команду в следующем сезоне. Специально принято решение, если вы останетесь с нами. Вы сами примете итоговое решение. Спасибо вам ещё раз и низкий поклон», – приводит слова Хабирова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Козлов возглавляет уфимскую команду с 2022 года.

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