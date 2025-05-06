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«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Кириллом Воробьёвым

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Кириллом Воробьёвым
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Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Кириллом Воробьёвым. Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Кирилл Воробьёв выступает в команде с 2023 года. За два сезона в «Автомобилисте» защитник провёл 138 матчей. Второй год подряд Воробьёв становится лучшим игроком клуба по количеству заблокированных бросков соперника. В сезоне-2023/2024 на его счету 212 блок-шотов, а в минувшем чемпионате КХЛ – 173. Год назад вместе с «Автомобилистом» Кирилл завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

Также в минувшем сезоне Воробьёв стал лучшим среди защитников по количеству проведённых матчей, приняв участие в 73 играх.

«Автомобилист» анонсировал подписание контракта фотографией с «Железным человеком».

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