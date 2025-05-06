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«Мы отошли от российского менталитета». Форвард сборной Украины — о выступлении на ЧМ

«Мы отошли от российского менталитета». Форвард сборной Украины — о выступлении на ЧМ
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Нападающий сборной Украины и лучший снайпер чемпионата мира в первом дивизионе — 2025 Виктор Захаров высказался о выступлении национальной команды на турнире.

«Раньше на нас никто не обращал внимания, а теперь к нам относятся с большим уважением. Команды хотят играть с нами товарищеские матчи. За последние два сезона у нас поменялся менталитет. Мы отошли от российского и советского менталитета, который был раньше. Мы стали более профессиональны, лучше подходим к тренировкам. Все ребята — профессионалы, как и тренерский состав», — приводит слова Захарова Prvada.

Напомним, сборная Украины не смогла попасть в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею, заняв третье место в таблице.

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