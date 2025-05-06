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«Трактор» удивил меня». Крикунов — об игре челябинского клуба в серии плей-офф с «Динамо»

«Трактор» удивил меня». Крикунов — об игре челябинского клуба в серии плей-офф с «Динамо»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре челябинского «Трактора» в серии Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо» (3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этой паре я отдавал предпочтение «Динамо», а «Трактор» даже удивил меня своей игрой. Челябинская команда за счёт более быстрого хоккея превзошла «Динамо» в первых трёх матчах. После трёх поражений динамовцы научились играть против «Трактора» и выиграли один матч. В Челябинске будет лихой хоккей в пятой встрече. Динамовцы припёрты к стенке, им отступать уже некуда. Серия вполне может затянуться», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 6 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду московское «Динамо».

Матч «Динамо» — «Трактор» 6 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
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