Брылин назвал ключевой фактор в серии «Вашингтон» — «Каролина», связанный с Овечкиным

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин заявил, что ключевым фактором в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» станет то, сумеют ли игроки «ураганов» «закрыть» капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Мне кажется, серия «Вашингтона» с «Каролиной» будет ровной. Всё будет зависеть от того, как сыграют вратари, как команды будут действовать в неравных составах, от способности завершить голевые моменты. Тяжело сказать, кто победит, я думаю, серия будет длинной — шесть-семь матчей.

Как против «Каролины» надо играть Александру Овечкину? Не буду советовать ему. Человек и так забил около 900 голов, и он знает, что делать. По молодости он более активно шёл в борьбу, в силовой хоккей. Сейчас он понимает, что нужно выбирать правильные моменты, экономить свои силы, чтобы приносить пользу команде.

Игроки «Каролины» персонально действуют каждый с каждым, и успех будет в том, если Ови сможет найти варианты, как освободиться от этой опеки, открыться. Мне кажется, вот этот момент будет решающим. «Вашингтону» нужно постоянно создавать преимущество на маленьких участках льда, заставляя хоккеистов «Каролины» ошибаться», — приводит слова Брылина ТАСС.