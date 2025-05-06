«Россия 25» — Беларусь: онлайн-трансляция матча «Тура сборной» начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 6 мая, в Тольятти состоится матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажет «Матч! Страна».
Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.
Расписание оставшегося матча тура сборной «Россия 25»:
Минск
8 мая, 19:30* Беларусь — Россия.
* время московское.
Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высоко оценил игровой уровень своей команды во втором матче со сборной Беларуси (7:8 ОТ).