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Трёхкратный олимпийский чемпион рассказал, за счёт чего Беларусь обыграла «Россию 25»

Трёхкратный олимпийский чемпион рассказал, за счёт чего Беларусь обыграла «Россию 25»
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер Виталий Давыдов рассказал, за счёт чего сборная Беларуси дважды обыграла команду «Россия 25».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)     5:7 Полтапов – 56:01 (6x5)     6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5)     7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5)     7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)    

— Вчера сборная «Россия 25» во втором матче кряду уступила сборной Беларуси. Удивлены?
— Нет, не удивлён. Белорусская команда играет в составе, который почти оптимальный, — плюс базовый клуб «Динамо» вылетел в плей-офф после второго раунда и находится в тонусе. Тогда как у российской сборной состав экспериментальный, многие ведущие хоккеисты играют в плей-офф КХЛ.

Вообще в последнее время белорусы растут. Все видели, как легко сборная «Россия 25» разобралась с Казахстаном, а вот Беларусь — совсем другой коленкор. Результаты это показывают.

— Как объяснить подъём белорусского хоккея?
— Минское «Динамо» прошлым летом сделало сильный ход с Вадимом Шипачёвым, плюс его тренер Дмитрий Квартальнов сделал ставку на местную молодёжь. Рядом с таким мастером, как Шипачёв, молодые белорусы стремительно растут, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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