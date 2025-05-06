Трёхкратный олимпийский чемпион рассказал, за счёт чего Беларусь обыграла «Россию 25»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер Виталий Давыдов рассказал, за счёт чего сборная Беларуси дважды обыграла команду «Россия 25».

— Вчера сборная «Россия 25» во втором матче кряду уступила сборной Беларуси. Удивлены?

— Нет, не удивлён. Белорусская команда играет в составе, который почти оптимальный, — плюс базовый клуб «Динамо» вылетел в плей-офф после второго раунда и находится в тонусе. Тогда как у российской сборной состав экспериментальный, многие ведущие хоккеисты играют в плей-офф КХЛ.

Вообще в последнее время белорусы растут. Все видели, как легко сборная «Россия 25» разобралась с Казахстаном, а вот Беларусь — совсем другой коленкор. Результаты это показывают.

— Как объяснить подъём белорусского хоккея?

— Минское «Динамо» прошлым летом сделало сильный ход с Вадимом Шипачёвым, плюс его тренер Дмитрий Квартальнов сделал ставку на местную молодёжь. Рядом с таким мастером, как Шипачёв, молодые белорусы стремительно растут, — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.