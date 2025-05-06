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«Это было абсолютно ожидаемо». Фастовский — о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина

«Это было абсолютно ожидаемо». Фастовский — о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина. Напомним, ярославский клуб в 1/2 финала плей-офф одолел «Салават Юлаев» со счётом 4-1 в серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5)     1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5)     2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5)     2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5)     3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5)     4:2 А. Радулов – 58:51 (en)    

«Это было абсолютно ожидаемо. С самого начала все говорили, что с «Локомотивом» у «Салавата» шансов мало. Но «Салават» очень серьёзно подошёл к этим играм. У них получилось навязать борьбу, но справиться с «Локомотивом» сейчас очень сложно. Нетрудно было догадаться, что «Локомотив» главный претендент на выход в финал. Выиграли регулярку, играют чётко и здорово, практически без сбоев. Но посмотрим, что будет в финале. Мы ещё не знаем соперника «Локомотива», а это крайне важный момент — Ярославль будет гнуть свою линию, но им нужно оттолкнуться от уровня и тактики соперника», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.

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