«Это было абсолютно ожидаемо». Фастовский — о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина. Напомним, ярославский клуб в 1/2 финала плей-офф одолел «Салават Юлаев» со счётом 4-1 в серии.
«Это было абсолютно ожидаемо. С самого начала все говорили, что с «Локомотивом» у «Салавата» шансов мало. Но «Салават» очень серьёзно подошёл к этим играм. У них получилось навязать борьбу, но справиться с «Локомотивом» сейчас очень сложно. Нетрудно было догадаться, что «Локомотив» главный претендент на выход в финал. Выиграли регулярку, играют чётко и здорово, практически без сбоев. Но посмотрим, что будет в финале. Мы ещё не знаем соперника «Локомотива», а это крайне важный момент — Ярославль будет гнуть свою линию, но им нужно оттолкнуться от уровня и тактики соперника», — цитирует Фастовского сайт КХЛ.
- 6 мая 2025
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