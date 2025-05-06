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Александр Овечкин поделился ожиданиями от серии Кубка Стэнли c «Каролиной»

Александр Овечкин поделился ожиданиями от серии Кубка Стэнли c «Каролиной»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о предстоящей серии Кубка Стэнли c «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все знают об их агрессивном стиле — много скорости, много бросков, так что мы должны быть к этому готовы. Мы знаем их, они знают нас. Это будет напряжённая и интересная серия», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» одолел «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. «Каролина» в первом раунде Кубка Стэнли была сильнее «Нью-Джерси Дэвилз» (4-1).

Ранее Александр Овечкин высказался об особенностях игры в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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