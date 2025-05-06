Вячеслав Быков высоко оценил игру нападающего Александра Радулова

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

«Радулов — истинный лидер «Локомотива» и по своей спортивной сути победитель. Он прекрасно понимает, знает и стремится своими действиями и примером будоражить своих партнёров, отдавая всего себя игре и требуя этого же от партнёров. В то же время оказывает давление на соперников своими действиями на льду и добивается результата. Такой игрок большое подспорье тренерскому штабу. Роль таких игроков очень важна, они своим примером ведут за собой партнёров, поддерживают их в трудные моменты матча и никогда не сдаются.

Огненная энергия, желание побеждать в каждом контакте, единоборстве, матче, вести за собой и быть примером. Радулов умеет не соглашаться с доминированием соперника, старается превозмочь и себя, и трудности в матче, искать решение и добиваться результата. Эти качества присущи Радулову.

Радулов — настоящий чемпион, голеадор! Я не удивлён его результативностью. Горжусь, что судьба меня свела и дала возможность работать, добиваться побед вместе с такими игроками, как Радулов. Что касается возраста, то Александр сам почувствует и поймёт, когда придёт момент попрощаться с игровой деятельностью. Надеюсь, у него ещё достаточно сил, энергии, здоровья и желания выскакивать на лёд, радоваться, получать удовольствие от игры, своим примером вести за собой партнёров и становиться чемпионом», — цитирует Быкова Metaratings.