«Звоночки есть». Трёхкратный чемпион мира — о двух поражениях «России 25» от Беларуси

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о двух поражениях сборной «Россия 25» от национальной команды Беларуси.

— Россия и Беларусь проведут ещё два матча. Если по итогам четырёх матчей команда Ротенберга уступит в третьем или четвёртом, то это станет ударом для неё?

— То, что уже белорусы свой уровень повысили, это говорит о многом. Конечно, хотелось бы побеждать всегда. Ну, определённые звоночки, наверное, есть, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

Расписание оставшихся матчей тура сборной «Россия 25»:

Тольятти

6 мая, 18:00* Россия — Беларусь;

Минск

8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.