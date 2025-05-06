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«Звоночки есть». Трёхкратный чемпион мира — о двух поражениях «России 25» от Беларуси

«Звоночки есть». Трёхкратный чемпион мира — о двух поражениях «России 25» от Беларуси
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о двух поражениях сборной «Россия 25» от национальной команды Беларуси.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5)     2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5)     3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5)     3:1 Денисов – 11:57 (5x5)     3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5)     3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5)     3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5)     3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5)     3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4)     3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5)     4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4)     5:7 Полтапов – 56:01 (6x5)     6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5)     7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5)     7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)    

— Россия и Беларусь проведут ещё два матча. Если по итогам четырёх матчей команда Ротенберга уступит в третьем или четвёртом, то это станет ударом для неё?
— То, что уже белорусы свой уровень повысили, это говорит о многом. Конечно, хотелось бы побеждать всегда. Ну, определённые звоночки, наверное, есть, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

Расписание оставшихся матчей тура сборной «Россия 25»:

Тольятти
6 мая, 18:00* Россия — Беларусь;

Минск
8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.

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