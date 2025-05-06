«Звоночки есть». Трёхкратный чемпион мира — о двух поражениях «России 25» от Беларуси
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о двух поражениях сборной «Россия 25» от национальной команды Беларуси.
Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
05 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Россия 25
Окончен
7 : 8
ОТ
Беларусь
1:0 Плотников (Воробьёв, Кузьмин) – 05:37 (5x5) 2:0 Аймурзин (Абросимов, Карпухин) – 06:02 (5x5) 3:0 Соркин (Исхаков, Полтапов) – 06:24 (5x5) 3:1 Денисов – 11:57 (5x5) 3:2 Пышкайло (Сушко, Воронов) – 17:26 (5x5) 3:3 Михалёв (Филяев, Ковгореня) – 22:00 (5x5) 3:4 Филяев (Ковгореня) – 22:13 (5x5) 3:5 Сапего (Михалёв, Филяев) – 31:16 (5x5) 3:6 Паливко (Мороз, Липский) – 35:35 (5x4) 3:7 Бориков (Липский, Янченко) – 44:28 (5x5) 4:7 Плотников (Грудинин, Хайруллин) – 49:30 (5x4) 5:7 Полтапов – 56:01 (6x5) 6:7 Ильин (Аймурзин, Грудинин) – 56:42 (6x5) 7:7 Исхаков (Аймурзин, Григоренко) – 59:34 (6x5) 7:8 Пинчук – 62:37 (5x5)
— Россия и Беларусь проведут ещё два матча. Если по итогам четырёх матчей команда Ротенберга уступит в третьем или четвёртом, то это станет ударом для неё?
— То, что уже белорусы свой уровень повысили, это говорит о многом. Конечно, хотелось бы побеждать всегда. Ну, определённые звоночки, наверное, есть, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».
Расписание оставшихся матчей тура сборной «Россия 25»:
Тольятти
6 мая, 18:00* Россия — Беларусь;
Минск
8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.
* время московское.
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