Завершивший карьеру Флёри объяснил, почему согласился сыграть за Канаду на ЧМ-2025

40-летний голкипер Марк-Андре Флёри объяснил своё решение сыграть за сборную Канаду на чемпионате мира — 2025.

«Я приехал домой, мои дети просто сходили с ума, и я сказал: «Мне нужно продолжать играть», — приводит слова Флёри журналистка Джесси Пирс на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что вратарь ещё не принимал участия в мировых первенствах.

Напомним, Марк-Андре Флёри — олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575), уступая только легендарному Мартину Бродо (691).