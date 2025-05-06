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Роман Ротенберг назвал свою главную тренерскую мечту со сборной России

Роман Ротенберг назвал свою главную тренерскую мечту со сборной России
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал свою главную тренерскую мечту с национальной командой.

«Победить на Олимпиаде, вернуть нашей стране олимпийское золото. Ну и, чемпионат мира, конечно. Но самое главное – олимпийское золото», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.

Расписание оставшихся матчей тура сборной «Россия 25»:

Тольятти
6 мая, 18:00* Россия — Беларусь;

Минск
8 мая, 19:30 Беларусь — Россия.

* время московское.

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