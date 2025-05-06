«У всех этих пацанов огромное будущее». Панин — о завершении сезона для «Салавата Юлаева»
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39-летний защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о завершении сезона для уфимского клуба. Напомним, «Салават» проиграл в 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотиву» со счётом 1-4 в серии.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
05 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 06:33 (5x5) 1:1 Уилсон (Ремпал) – 22:55 (5x5) 2:1 Сурин (А. Радулов, Гернат) – 35:33 (5x5) 2:2 Хмелевски (Цулыгин, Уилсон) – 47:03 (5x5) 3:2 Сурин (А. Радулов, Иванов) – 51:16 (5x5) 4:2 А. Радулов – 58:51 (en)
«Это команда, которая билась! Несмотря на все трудности, тяжёлые обстоятельства и другие проблемы, каждый хоккеист выходил на лёд и отдавал максимум. Несмотря на травмы, болячки, недомогания, все верили и бились до конца за ваши многомиллионные зелёные сердца! Я уверен, у «Салавата Юлаева», у всех этих пацанов большое, нет, огромное будущее», — написал Панин в своём телеграм-канале.
Панин в плей-офф КХЛ сыграл 19 матчей, где записал на свой счёт одну результативную передачу.
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