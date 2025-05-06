«У всех этих пацанов огромное будущее». Панин — о завершении сезона для «Салавата Юлаева»

39-летний защитник и капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о завершении сезона для уфимского клуба. Напомним, «Салават» проиграл в 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотиву» со счётом 1-4 в серии.

«Это команда, которая билась! Несмотря на все трудности, тяжёлые обстоятельства и другие проблемы, каждый хоккеист выходил на лёд и отдавал максимум. Несмотря на травмы, болячки, недомогания, все верили и бились до конца за ваши многомиллионные зелёные сердца! Я уверен, у «Салавата Юлаева», у всех этих пацанов большое, нет, огромное будущее», — написал Панин в своём телеграм-канале.

Панин в плей-офф КХЛ сыграл 19 матчей, где записал на свой счёт одну результативную передачу.