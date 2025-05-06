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Фетисов: ИИХФ сама должна нам кучу денег за то, что отстранила нас

Фетисов: ИИХФ сама должна нам кучу денег за то, что отстранила нас
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о работе Федерации хоккея России в Спортивном арбитражном суде по делу вратаря Ивана Федотова.

«Пускай в ФХР не платят, зачем ей идти в этот арбитраж, для чего это делать? Разве нас самих по закону выкинули отовсюду? Не кажется ли, что ИИХФ сама должна нам кучу денег за то, что отстранила нас, не допускает ни детей, ни юношей до международных соревнований? Может, возмещение морального ущерба от ИИХФ перекроит все эти копейки?

Мне кажется, ФХР надо подавать встречный иск на большие деньги, чтобы ИИХФ не могли бы рассчитаться. У нас миллионы хоккейных болельщиков в стране, вот и каждый из них может предъявить иск о моральном ущербе, чтобы там нам компенсировали деньгами, детской формой, к примеру. По крайней мере, были бы извинения от этого. А так я не понимаю, чего нам ждать от этих арбитражей», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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