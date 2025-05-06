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Роман Ротенберг рассказал, за работой каких футбольных тренеров он следит

Роман Ротенберг рассказал, за работой каких футбольных тренеров он следит
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, за работой каких футбольных тренеров он следит.

«В первую очередь мне нравится Хосеп Гвардиола. У Микеля Артеты в «Арсенале» очень интересные тренерские подходы. Хаби Алонсо ещё отмечу, он сейчас переходит как раз в «Реал» Мадрид, тоже интересный тренер. Из российских тренеров слежу за Сергеем Семаком, конечно, а также за Леонидом Слуцким. За всеми тренерами следим, поскольку у всех есть что-то интересное. Каждый вносит свой вклад. Мне это интересно с точки зрения личного развития. Тренер должен всегда развиваться – это задача каждого специалиста. Мы учимся каждый день, потому что постоянно сталкиваемся с новыми вызовами», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».

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