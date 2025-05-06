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«Ребята достойны финала». Терещенко — об игре московского «Динамо» в Кубке Гагарина

«Ребята достойны финала». Терещенко — об игре московского «Динамо» в Кубке Гагарина
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о пятом матче серии Кубка Гагарина — 2025 между «Трактором» и «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я слежу за «Динамо» даже не столько как болельщик, сколько как воспитанник клуба. Ребята достойны финала. Пускай они горят 1:3, но всё в их руках. Удастся ли им пройти дальше, зависит от того, как они будут отдаваться игре, выполнять тренерские установки. В четвёртом матче мы увидели, что это даёт результат. Во всяком случае коллектив в «Динамо» есть, так что, надеюсь, продолжим следить за серией и дальше. Но отмечу, что «Трактор» вызывает симпатии. Нравится, как они реагируют, очень мобильная команда — когда надо, прессингуют, когда нет, снимают давление. И в обороне выглядят уверенно», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».

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