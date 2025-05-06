«Ребята достойны финала». Терещенко — об игре московского «Динамо» в Кубке Гагарина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о пятом матче серии Кубка Гагарина — 2025 между «Трактором» и «Динамо».

«Я слежу за «Динамо» даже не столько как болельщик, сколько как воспитанник клуба. Ребята достойны финала. Пускай они горят 1:3, но всё в их руках. Удастся ли им пройти дальше, зависит от того, как они будут отдаваться игре, выполнять тренерские установки. В четвёртом матче мы увидели, что это даёт результат. Во всяком случае коллектив в «Динамо» есть, так что, надеюсь, продолжим следить за серией и дальше. Но отмечу, что «Трактор» вызывает симпатии. Нравится, как они реагируют, очень мобильная команда — когда надо, прессингуют, когда нет, снимают давление. И в обороне выглядят уверенно», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт».