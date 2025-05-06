Шелдон Ремпал рассказал о своём будущем в составе «Салавата Юлаева»

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал заявил, что пока не определился с местом продолжения карьеры. Его контракт с уфимским клубом рассчитан до 31 мая текущего года.

«Мне нужно некоторое время после сезона, чтобы посмотреть, что произойдёт. Но здесь отличное место для игры, хороший город, хорошая команда, тренеры. И я провёл хороший сезон. У меня чувство разочарования: мы усиленно работали над тем, чтобы добраться до этой отметки. У нас были травмы у ряда игроков, к сожалению. И я реально хотел показать, как я могу хорошо играть», — цитирует Ремпала ТАСС.

Ремпал стал лучшим бомбардиром «Салавата Юлаева» в плей-офф. Канадский нападающий набрал 21 (8+13) очко в 19 играх в плей-офф за уфимцев.