Форвард «Флориды» Беннет не будет наказан за удар в голову вратаря «Торонто»

Форвард «Флориды Пантерз» Сэм Беннет не будет наказан за удар в голову вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарза, сообщает инсайдер НХЛ Крис Джонстон в соцсети.

На 11-й минуте второго периода «Флорида» уступала со счётом 1:4. Игра проходила возле ворот канадской команды, Беннетт пытался дотянуться до шайбы и врезался корпусом в голову голкипера «Торонто». Столарз упал на лёд и схватился за шлем, игра была остановлена. Голкипер канадцев подъехал к скамейке запасных, его вырвало. Столарз ушёл в раздевалку и не смог завершить матч из-за возможного сотрясения мозна.

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Напомним, матч завершился со счётом 5:4 в пользу «Торонто». Второй матч серии пройдёт в ночь на 8 мая.