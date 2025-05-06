«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч «Тура сборной» в Тольятти

Сегодня, 6 мая, в Тольятти состоится матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 18:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: Пресс-служба сборной России по хоккею

Фото: Пресс-служба сборной Беларуси по хоккею

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.

Расписание оставшегося матча тура сборной «Россия 25»:

Минск

9 мая, 19:30* Беларусь — Россия.

* время московское.

Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Беларуси (7:8 ОТ).