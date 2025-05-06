«Россия 25» — Беларусь: составы команд на матч «Тура сборной» в Тольятти

Сегодня, 6 мая, в Тольятти состоится матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретится с национальной командой Беларуси. Встреча начнётся в 18:00 мск. Стали известны составы команд на матч.
Фото: Пресс-служба сборной России по хоккею
Фото: Пресс-служба сборной Беларуси по хоккею
Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.
Расписание оставшегося матча тура сборной «Россия 25»:
Минск
9 мая, 19:30* Беларусь — Россия.
* время московское.
Ранее главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение от сборной Беларуси (7:8 ОТ).