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Губернатор Самарской области объявил о новом крупном спонсоре «Лады» в КХЛ

Губернатор Самарской области объявил о новом крупном спонсоре «Лады» в КХЛ
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о новом крупном спонсоре «Лады» в КХЛ.

«Мы долго ждали момента, когда у «Лады» появится новое развитие, второе дыхание, стратегический партнёр. Клуб работал, мы были в контакте с болельщиками. Когда встречались с ними, я им пообещал, что появится партнёр, который позволит клубу развиваться динамично, в соответствии с требованиями чемпионата КХЛ. Такой партнёр появился — группа компаний «Полипласт». Соглашение предусматривает партнёрство на пять лет, в рамках которого группа компаний «Полипласт» проспонсирует порядка 5 млрд рублей. В дополнение к той большой поддержке, которая оказывается АвтоВАЗом и регионом, этого будет более чем достаточно, чтобы успешнее выступать в КХЛ после не очень удачного сезона.

Одновременно с новым партнёром заступит на работу новое руководство клуба, скоро узнаем, кто будет тренером команды. Подойдём к чемпионату в полной готовности», — передаёт слова Федорищев корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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