Президент ФХР Третьяк: я боролся за то, чтобы «Лада» вернулась в КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что был активным сторонником возвращения тольяттинской «Лады» в КХЛ.

«Хотел бы от лица ФХР поздравить «Ладу», спасибо, что приняли нашу сборную здесь. Никогда ещё в Тольятти наша команда не играла. Да, «Россия 25», но всё равно здесь очень много молодых хоккеистов, важно, что здесь проходят подобные матчи.

У меня отношения к «Ладе» особые. Команда не выступала в КХЛ, я боролся за то, чтобы команда вернулась, это многие знают. Здесь любят хоккей, в городе много игроков, тренеров, которые много сделали для хоккея», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.