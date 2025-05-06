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Трактор — Динамо Москва. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Подъяпольский травмировался и был заменён, Моторыгин пропустил шайбу через 46 секунд

Подъяпольский травмировался и был заменён, Моторыгин пропустил шайбу через 46 секунд
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду московское «Динамо». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу хозяев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)    

В середине второго периода в одном из эпизодов матча травму получил основной вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский. Голкипер был заменён на Максима Моторыгина, который пропустил шайбу уже спустя 46 секунд после выхода на площадку. Через несколько минут «Трактор» забросил ещё одну шайбу и увеличил преимущество до двух голов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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