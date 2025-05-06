Сэм Беннет высказался об ударе в голову вратаря «Торонто» Столарза

Форвард «Флориды Пантерз» Сэм Беннет высказался о столкновении с вратарём «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарзом. Голкипер получил удар в голову и покинул площадку с подозрением на сотрясение мозга.

«Я слышал, что вчера вечером он отправился в больницу. Он мой хороший друг, я связался с ним, мы поговорили. Никогда не хотел нанести подобную ​​травму. С моей точки зрения, я просто двигался с шайбой на ворота. Даже не сразу понял, что мы столкнулись, пока не увидел повтор», — цитирует Беннета пресс-служба клуба.

Стало известно, что Беннет не будет наказан за удар в голову вратарю. Второй матч серии состоится в ночь на 8 мая.