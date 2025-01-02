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Трактор — Динамо Москва. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Трактор — Динамо М, результат пятого матча 6 мая 2025, счет 4:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Трактор» обыграл московское «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    
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Первый период завершился в пользу «Динамо» благодаря голу Максима Джиошвили на 14-й минуте матча. Во втором периоде «Трактор» владел преимуществом и забросил три безответные шайбы, отличились Василий Глотов, Максим Шабанов и Никита Коростелёв. Отметим, что в середине периода при счёте 1:1 травму получил основной вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский, который был заменён на Максима Моторыгина. На старте третьего периода Бреннан Менелл реализовал большинство и сократил отставание в счёте до минимума. На 56-й минуте Артём Швец-Роговой сравнял счёт. За полторы минуты до конца третьего периода Шабанов оформил дубль и принёс победу челябинцам.

Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив».

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