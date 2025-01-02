«Трактор» обыграл московское «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

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Первый период завершился в пользу «Динамо» благодаря голу Максима Джиошвили на 14-й минуте матча. Во втором периоде «Трактор» владел преимуществом и забросил три безответные шайбы, отличились Василий Глотов, Максим Шабанов и Никита Коростелёв. Отметим, что в середине периода при счёте 1:1 травму получил основной вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский, который был заменён на Максима Моторыгина. На старте третьего периода Бреннан Менелл реализовал большинство и сократил отставание в счёте до минимума. На 56-й минуте Артём Швец-Роговой сравнял счёт. За полторы минуты до конца третьего периода Шабанов оформил дубль и принёс победу челябинцам.

Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив».