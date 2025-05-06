Определились финалисты Кубка Гагарина сезона-2024/2025
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«Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче серии 1/2 финала и стал участником финала Кубка Гагарина. Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив». Серия начнётся 13 мая в Ярославле.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии из пяти матчей. Примечательно, что в финальной серии встретились победители конференций по итогам регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Трактор» стал победителем Восточной конференции.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».
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