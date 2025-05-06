Определились финалисты Кубка Гагарина сезона-2024/2025

«Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче серии 1/2 финала и стал участником финала Кубка Гагарина. Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив». Серия начнётся 13 мая в Ярославле.

«Локомотив» в полуфинале Кубка Гагарина обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии из пяти матчей. Примечательно, что в финальной серии встретились победители конференций по итогам регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в сводной таблице КХЛ. «Трактор» стал победителем Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».