В Континентальной хоккейной лиге будет новый обладатель Кубка Гагарина

«Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче серии 1/2 финала и стал участником финала Кубка Гагарина. Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив». Серия начнётся 13 мая в Ярославле.

«Трактор» во второй раз вышел в финал Кубка Гагарина. «Локомотив» второй раз подряд и третий — в истории сыграет в финале Кубка Гагарина. Оба клуба ещё ни разу не становились обладателями главного трофея Континентальной хоккейной лиги. Примечательно, что в финальной серии встретятся победители конференций по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».